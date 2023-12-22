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Darıca Gençlerbirliği, kulübün geleceğini kurtarmak için tekliflere açık - Son Dakika
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Darıca Gençlerbirliği, kulübün geleceğini kurtarmak için tekliflere açık

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetimi, kulübün ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve satın alma, ortaklık, yatırım gibi teklifleri değerlendireceklerini açıkladı. Kulüp, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Darıca Gençlerbirliği, kulübün geleceğini kurtarmak için tekliflere açık
22.12.2023 - 15:37,
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TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kulübün ekonomik sıkıntılar yaşadığı ifade edilerek, "Kulübümüzün geleceğini kurtarmaya yönelik olarak satın alma, ortaklık, yatırım gibi teklifleri değerlendirmeye alacağımızı, kulübümüzün menfaatlerini göz önünde bulundurarak en iyi teklif ile bu süreci tamamlayacağımızı, ligin ikinci yarısında daha güçlü Darıca Gençlerbirliği oluşturacağımız bildiririz" denildi.

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetiminden devre arası yapılan açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetler A.Ş. 16 Mayıs tarihinde kümede kalması henüz kesinleşmediği halde başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç tarafından büyük fedakarlık ve özveri ile satın alınmıştır. Satın alma süreci öncesinde 90 yıllık güzide kulübümüz, ekonomik olarak zor günler geçirmiş, yönetimsel sıkıntılar yaşamış ve Türk futbol kamuoyunda itibarını kaybetmeye yakın hale gelmişti. Başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç liderliğinde kulübümüz yeni yapılanma sürecine girmiş, kadro planlaması, mali durumun düzeltilmesi, altyapının daha işlevli hale gelmesi gibi önemli hedeflere ulaşmak üzere ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte, sportif olarak hedeflediğimiz noktadan uzak olduğumuz aşikardır. Ne yazık ki kulübümüzün geçmiş dönemlerden taşımış olduğu borç yükü sebebiyle zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamıştır" denildi.

"Kulübümüzü kurtarmaya yönelik tekliflere açığız"

Açıklamanın devamında ise "Ligin ilk yarısı devam ederken başkanlarımıza ve kulübümüze bir çok kez kulübümüzü satın alma teklifi gelmiştir ancak sportif mücadelemizin devam ettiği bu süreçte teklifler değerlendirmeye alınmamıştır. Ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte, kulübümüzün geleceğini kurtarmaya yönelik olarak satın alma, ortaklık, yatırım gibi teklifleri değerlendirmeye alacağımızı, kulübümüzün menfaatlerini göz önünde bulundurarak en iyi teklif ile bu süreci tamamlayacağımızı, ligin ikinci yarısında daha güçlü Darıca Gençlerbirliği oluşturacağımızı bildiririz. Türk futbolunun önemli bir değeri olan 90 yıllık çınarımız Darıca Gençlerbirliği'ni, daha iyi yerlere taşımak üzere çalışmalarımızın devam ettiğini, tüm bu sürecin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuna bilgi verilerek sürdürüleceğini belirtiyoruz. Türk futbol kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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