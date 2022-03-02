Darıca Nene Hatun Stadı'ndaki batı sahasının çimleri serildi - Son Dakika

Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nin batı tarafındaki sahanın çim serimi gerçekleştirildi.

Darıca'da amatör sporun yükünü çeken Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından birçok imalatın tamamlandığı spor kompleksinde stadın batı tarafındaki sahasının çimleri serildi. Darıca'daki birçok amatör spor kulübünde top koşturan gençlere hizmet verecek spor kompleksinde, tüm imalatlar planlandığı gibi sürüyor. Aydınlatma için montajı yapılan projektörlerde çalışmalar devam ederken doğu tribünlerinin koltuk montajı önümüzdeki günlerde yapılacak.

İki çim saha hizmete girecek

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde oluşan biri müsabaka ve diğeri antrenman amaçlı olmak üzere iki sentetik çim futbol sahası yakın bir zamanda kulüplerin hizmetinde olacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 202 koltuklu batı tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek. - KOCAELİ