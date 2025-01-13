Darüşşafaka Lassa, Bursaspor Yörsan'ı 85-81 Mağlup Etti

Spor

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Moore 24, Tinkle 14, Appleby 10, Muhaymin Mustafa 5, Brajkovic 6, Gach 4, Pecarski 11, Ege Demir 4, Smith 7, Yiğit Onan, Tolga Kay

BURSASPOR YÖRSAN: Brown 15, Grantham 17, Michineau 20, Sharma 11, Sarper David Mutaf 2, Ömer Utku Al 3, Berkay Candan 7, Gavrilovic 3, Pipes 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-15

DEVRE: 45-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

DİSKALİFİYE: 39.18 Tyree Appleby (Darüşşafaka Lassa), 39.18 Ömer Utku Al (Bursaspor Yörsan)

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 85-81 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ev sahibi ekipte 24 sayı üreten Omari Moore oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, ligde 5 maç sonra kazandı ve 3'üncü galibiyetini aldı. Bursaspor Yörsan ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.