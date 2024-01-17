Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen Ludwigsburg\'a mağlup oldu

İSTANBUL, –
SALON: MHP Arena
HAKEMLER: Boris Krejic, Gatis Salins, Martin Horozov
MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Graves 21, Polas 13, Roberson 13, Buie 9, Bahre 4, Lewis 8, Melson 18, Edigin 5, Hammond, Jacob Patrick 6, Johannes Patrick, Pleta 2
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Rahkman 13, Tolga Kay 3, Adams 9, Berk Demir 6, Carlton 12, Pandi 8, Bora Yaşar 2, Timma 11, Muhsin Yaşar 9
1'İNCİ PERİYOT: 29-21
DEVRE: 48-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-56
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü ve son maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg'a 99-73 mağlup oldu.
Darüşşafaka, seride 2-1 geriye düştü ve bu sonuçla turnuvadan elendi.
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