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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen Ludwigsburg'a mağlup oldu - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen Ludwigsburg'a mağlup oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü ve son maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg'a 99-73 mağlup oldu. Darüşşafaka, seride 2-1 geriye düştü ve bu sonuçla turnuvadan elendi.

Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen Ludwigsburg\'a mağlup oldu
17.01.2024 - 00:28,  Güncelleme: 00:30
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İSTANBUL, –

SALON: MHP Arena

HAKEMLER: Boris Krejic, Gatis Salins, Martin Horozov

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Graves 21, Polas 13, Roberson 13, Buie 9, Bahre 4, Lewis 8, Melson 18, Edigin 5, Hammond, Jacob Patrick 6, Johannes Patrick, Pleta 2

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Rahkman 13, Tolga Kay 3, Adams 9, Berk Demir 6, Carlton 12, Pandi 8, Bora Yaşar 2, Timma 11, Muhsin Yaşar 9

1'İNCİ PERİYOT: 29-21

DEVRE: 48-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-56

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü ve son maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg'a 99-73 mağlup oldu.

Darüşşafaka, seride 2-1 geriye düştü ve bu sonuçla turnuvadan elendi.

Kaynak: DHA
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