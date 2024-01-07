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Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u 86-84 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u 86-84 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u 86-84 yenerek ligde 7. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise bu mağlubiyetle 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom\'u 86-84 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
07.01.2024 - 17:55,
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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Göksun Öz

Darüşşafaka Lassa: Cartlon 7, Berk Demir 3, Tolga Kay 7, Adams 13, Woodard 17, Muhsin Yaşar 20, Abdur-Rahkman 10, Timma 6, Bora Yaşar 3, Kılıçarslan Şenkahya

Türk Telekom: Palmer 26, Enoch 9, İsmail Cem Ulusoy 6, Yiğitcan Saybir 10, Wallace 5, Jones 10, Brown 9, Troy Selim Şav 6, Okben Ulubay 3, Boran Güler

1. Periyot: 25-29

Devre: 45-48

3. Periyot: 61-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u 86-84 yendi.

Darüşşafaka Lassa bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u 86-84 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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