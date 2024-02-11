Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup etti

Darüşşafaka, maddi ve idari krizlerle boğuşan Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 98-86 yenerek galibiyet aldı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, hakemlerin yönetimine tepki gösterdi ve adil uygulama talep etti. Karşıyaka ise Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı yenerek dörtlü finale kalmayı hedefliyor.

11.02.2024 12:42
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Basketbol Süper Ligi'nde art arda iki galibiyetle ilk 4 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdıktan sonra evinde maddi ve idari krizleri aşamayan Darüşşafaka'ya 98-86 yenilen Pınar Karşıyaka taraftarına kötü sürpriz yaptı. Maddi sıkıntılar yüzünden kadrosu büyük oranda dağılıp yeni takım kurmak zorunda kalan, parkeye yeni çalıştırıcısı Rüçhan Tamsöz yönetiminde çıkan Darüşşafaka, zorlu deplasmanda Karşıyaka'dan farklı galibiyet kopardı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası rakibi tebrik ederken hakemlerin yönetimine tepki göstererek kuralların net bir şekilde adil uygulanmasını talep etti. Ligde acı fren yapan Pınar Karşıyaka taraftarının gönlünü 13 Şubat Salı günü evinde Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçta dörtlü finale kalarak almaya çalışacak.

Kaynak: DHA

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