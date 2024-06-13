David Efianayi Aliağa Petkimspor'dan ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off oynayıp Avrupa kupalarında yer almayı başaran Aliağa Petkimspor'da Türk Telekom'a transfer olan Mahir Ağva'nın ardından yıldız oyuncu David Efianayi de resmen takımdan ayrıldı.
Aliağa Petkimspor'un başarısına önemli katkı yapan 29 yaşındaki oyuncu, 1.88 boyundaki guard, bir süre önce anlaştığı Galatasaray'la sözleşmeyi imzaladı. ABD'li basketbolcu geçen sezon ligde 19.8 sayı, 2.8 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynayıp ligin en iyi performans gösteren isimlerinden olmuştu.
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