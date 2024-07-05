Davul Zurna Ekibi Yağlı Güreşlere Coşku Katıyor - Son Dakika
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Spor

Davul Zurna Ekibi Yağlı Güreşlere Coşku Katıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde performans sergileyen davul zurna ekibi, er meydanının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Müzisyenler, güreşçilerin tempolarını arttırıp düşürebilirken, izleyicilerin de keyif almasını sağlıyor. Davul ve zurnanın olmadığı güreşlerde pehlivanların heyecanı azalıyor ve güreş yapamıyorlar.

05.07.2024 11:07
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Er meydanlarının vazgeçilmezi "davul zurna ekibi" ritimleriyle seyirciye coşku, güreşçilere ise cesaret veriyor.

Özellikle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki performanslarıyla dikkati çeken yağlı güreş davul zurna ekibi, er meydanının adeta vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Müzisyenler kimi zaman cenk havasıyla pehlivanları hırslandırıyor, kimi zaman da düşük tempoda güreşe yön veriyor.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkan Yardımcısı ve ekibin şefi olarak görev yapan 67 yaşındaki Alaattin Zurnacı, AA muhabirine, güreşlerin ve er meydanının davul zurnasız olmayacağını söyledi.

Davul zurna olmadan ne izleyicinin ne de güreşçinin keyif aldığını belirten Zurnacı, ritimlerle sporcuların tempolarını arttırıp düşürebildiklerini kaydetti.

Cenk havasıyla pehlivanların temposunu artırdıklarını aktaran Zurnacı, "Davul ve zurnanın her yağlı güreşte görevi vardır. Davul ve zurnasız güreş olmaz. Güreşte iç kazık, ters paça, kaldırıp atma olduğu zaman, muhakkak biz de hırs yapıyoruz. Hemen cenk havasını çalıyoruz. Bizi de ahenk ve heyecan alıyor." şeklinde konuştu.

Hayrettin Zurnacı: "Davul ve zurna olmadığında pehlivan güreşemez"

Ekibin önde gelen isimlerinden Hayrettin Zurnacı (69) ise dede mesleğini 50 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadığını bildirdi.

Bu sene yaşından dolayı er meydanına veda edeceğini belirten Zurnacı, mesleğini her zaman severek yaptığını dile getirdi.

Yağlı güreşlerin her zaman davul v zurna eşliğinde yapıldığını dile getiren Zurnacı, "Davul ve zurna olmadığında pehlivan güreşemez. Nasıl heyecan yapıyoruz gelin bize sorun. Cenk havaları daha güzel. Davul ve zurnayı duyan pehlivan neşelenir. Biz de pehlivanların güreşlerine göre ritmimizi atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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