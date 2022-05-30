Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı - Son Dakika
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Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

30.05.2022 12:08
Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Dazkırı Kaymakamlığı ve belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dazkırı Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Dazkırı Kaymakamlığı ve belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dazkırı Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Federasyon kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen rahvan at yarışlarında, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay ve 2'li tay kategorilerinde koşular düzenlendi.

İlk üçe giren yarışmacılara Türk bayrağı, kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Ödüller Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı İsmail Taylan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı
Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı
Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı
Dazkırı'da 6. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

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Kaynak: AA

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