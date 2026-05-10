Defne Kurt'tan Gümüş Madalya

Milli para yüzücü Defne Kurt, Almanya'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Berlin'deki Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında açık yaş kadınlar 50 metre serbest kategorisi finalindeDefne Kurt, 27.83'lük derecesiyle gümüş aldı.
