Demirci'de masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Demirci'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

05.03.2022 11:34
Demirci'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 54 sporcu katıldı.

3 gün süren turnuvada erkekler kategorisinde 1. Şener Çankaya, 2. Salih Yavuz, 3. ise Yunus Yıldız oldu.

Kadınlar kategorisinde ise İpek Şafak birinci, Cennet Karaveli ikinci, Makbule Taş üçüncü oldu.

Turnuvaya ilçedeki özel eğitim öğrencileri de katıldı.

Dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya tarafından verildi.

Turnuvada kadınlar kategorisinde birinci olan İpek Şafak, yaptığı açıklamada ilçenin küçük bir yer olarak göründüğünü ancak her türlü spor faaliyetinin aktif olarak yapıldığı bir yer olduğunu belirterek, "Her ay bir turnuva düzenleniyor. Her kategoride spor faaliyeti yapılıyor. Masa tenisi çok güzel bir etkinlik oldu. Yapılan her turnuvada yer almaya gayret ediyorum." dedi.

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Kaymakamlık, Hisarcık, Demirci, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demirci'de masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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