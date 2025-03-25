Demirci Futsal Turnuvası'nda Şampiyon Demirci Orman Takımı - Son Dakika
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Demirci Futsal Turnuvası'nda Şampiyon Demirci Orman Takımı

Demirci Futsal Turnuvası\'nda Şampiyon Demirci Orman Takımı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen futsal turnuvasında 16 takımın katılımıyla yapılan mücadelede Demirci Orman takımı şampiyon oldu. Finalde Adalet Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek zirveye çıkan Demirci Orman, dereceleri alan takımlara madalya ve kupalarını düzenlenen törenle verildi.

25.03.2025 13:42  Güncelleme: 13:45
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Manisa'nın Demirci İlçesinde 16 takımın katılımı ile düzenlenen futsal turnuvasında Demirci Orman takımı şampiyon oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sportif faaliyetlerinin arttırılması amacıyla Demirci Belediyesi tarafından futsal turnuvası düzenlendi. İlçe merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de katılım olan turnuvada 16 takım kıyasıya mücadele etti. 20 gün süren turnuvanın final karşılaşmasında Demirci Orman, Adalet Spor Kulübünü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Final maçının tamamlanmasının ardından Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi. Turnuvada şampiyon olan Demirci Orman'ı tebrik eden Belediye Başkanı Erkan Kara " Futsal turnuvasına katılan, karşılaşmalara destek için tribünleri dolduran sporseverlere teşekkür ederek, Demirci Belediyesi olarak sportif organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Demirci Futsal Turnuvası'nda Şampiyon Demirci Orman Takımı - Son Dakika

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