Deniz Ertaş: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız - Son Dakika
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Deniz Ertaş: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız

Milli takımın kalecilerinden Deniz Ertaş, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Ertaş, zorlu bir gruba düştüklerini ancak 3'te 3 yaparak çıkmak istediklerini ve kupayı kaldırmak istediklerini belirtti. Aynı kadroyla uzun yıllardır birlikte oynadıklarını ve bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Ertaş, Süper Lig'de forma giymenin hayali olduğunu ve daha fazla forma şansı bulmak istediğini ifade etti. Transfer teklifleri aldığını da belirten genç kaleci, hayalini İngiltere Premier Lig'de oynamak olarak açıkladı.

10.07.2024 11:07
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UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kalecilerinden Deniz Ertaş, organizasyonda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı finale kalma mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekibin Konyaspor'da forma giyen kalecisi Deniz Ertaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuva için hazırlıkların çok iyi ilerlediğini belirten genç file bekçisi, "Zorlu bir gruba düştük ama 3'te 3 yaparak çok rahat şekilde çıkmak istiyoruz. Sonrasında da yarı final ve final aşamalarını geçip, kupayı kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bu yana takım arkadaşlarıyla birlikte olduklarına dikkati çeken Ertaş, "Uzun yıllardır aynı kadroyla maçlara çıkıyor, kamp yapıyoruz. Bu büyük bir avantaj. Bu başarının tesadüf olmadığını Avrupa Şampiyonası'na katılarak gösterdik. Uzun süre Avrupa Şampiyonası'na gidemeyen takımlarımız oldu. Bunu kırdığımız için mutluyuz ve inşallah devamı gelir." diye konuştu.

"Bu yaşta Süper Lig'de forma giymek herkesin hayalidir"

Konyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giyen Deniz Ertaş, bunun önemli bir tecrübe oluşturduğunun altını çizerek, "Bu yaşta Süper Lig'de forma giymek herkesin hayalidir. Küçüklüğümden beri bu hayalle uyuyup uyandım. Tek hedefim Süper Lig'de oynamaktı. İlk maçımı atlatıp sonrasında daha rahat çıkmak istiyordum. Bunu kırdığım için mutluyum. İnşallah önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulup, kulübümü en iyi şekilde temsil ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine transfer teklifleri geldiğini de söyleyen genç kaleci, şöyle konuştu:

"Bazı teklifler var ama netlik kazanan bir durum yok. Bu sezon daha fazla forma giyip, kulübüme para kazandırarak, öncelik Avrupa olmak üzere, transfer yapmak istiyorum. Hayalim İngiltere Premier Lig. Oyun ve oyuncu kalitesi çok yüksek. İnşallah bir gün orada oynamak nasip olur. Örnek aldığım isim Ederson. Hem ayak tekniği hem de kalecilik özellikleri çok üst seviyede."

A Milli Takım'ın kalesini koruyan Mert Günok'un EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçında yaptığı kurtarışa da değinen Ertaş, "Mert Günok abiye karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamıştım. Büyük bir karakter. Avusturya maçını takım arkadaşlarımla beraber izledik ve Mert abinin kurtarışında hepimiz çok sevindik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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