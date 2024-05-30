Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Manavgat'ta Başladı - Son Dakika
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Spor

Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Manavgat'ta Başladı

Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Manavgat\'ta Başladı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu, Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleşen yarışlara katıldı. İlk gün uzun mesafe yarışları yapıldı ve dereceye giren ekipler belirlendi. Yarışlar, yarın Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışlarıyla devam edecek.

30.05.2024 17:47
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Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katılıyor.

Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışların ilk günü uzun mesafe yarışlarıyla geçildi. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlk gün yapılan yarışların ardından uzun mesafede dereceye giren ekipler şöyle:

Erkekler tek çifte: 1- İstanbul Dalyan Sporları, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Şişecam Spor Kulübü

Erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Galata Kürek, 3- Altınboynuz

Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Şişecam Spor Kulübü

Kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Sinop Gençlik ve Spor

Kadınlar iki çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Haliç Yelken ve Kürek

Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Kürek

Mix iki çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Şişecam Spor Kulübü, 3- Haliç Kürek

Mix dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Yelken ve Kürek

Yarışlar yarın Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışları ile devam edecek.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak.

???????Organizasyon, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Manavgat'ta Başladı - Son Dakika

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