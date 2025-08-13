Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat edildiğini duyurdu.
Deniz Öncü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün antrenman esnasında maalesef bir kaza geçirdim. Vücudumda kırık kemikler ve kopuk tendomlar oluştu. Başarılı bir ameliyattan sonra şimdi dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Deniz Öncü Antrenmanda Kaza Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?