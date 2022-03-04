Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor - Son Dakika
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Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor

04.03.2022 11:08
Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına çıkıyor.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına çıkıyor. Sezona başarılı bir giriş yapmak isteyen Öncü, 6 Mart Pazar günü saat 15.00'te koşulacak Katar Grand Prix'de zirvede yer almak için piste çıkacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022'nin ilk yarışına çıkıyor. Uluslararası motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen 2022 moto3 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Red Bull KTM tech3 takımıyla temsil eden Deniz Öncü, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki yarışta sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Deniz öncü: "Artık hedefim daha fazlası"

Sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Deniz Öncü, "Geçen seneyi bir geçiş sezonu olarak değerlendiriyorum. Orada hedefim istikrarlı bir şekilde yarışları tamamlamaktı. Yaşadığım birçok talihsizliğe karşın 3 yarışı podyumda tamamlayarak bir anlamda hedefime de ulaştım. Ama artık amacım çok daha fazlası. Tüm Türkiye'ye Deniz Öncü'nün yapabileceklerini kanıtlamak istiyorum. Umarım hedeflerimize ulaşacağımız bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Sıralama turu 5 Mart Cumartesi günü

Katar Grand Prix'sinde 4 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 5 Mart Cumartesi günü sıralama turlarına çıkacak. Moto3'te sezonun 18 turluk ilk yarışı, 6 Mart Pazar günü 15.00'te başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım'daki Valencia Grand Prix'iyle sona erecek. 2021 moto3 sezonunu 95 puanla tamamlayan Red Bull KTM tech3 pilotu Deniz Öncü, Avusturya ve Aragon Grand Prix'inde ikincilik elde ederken, Katalonya Grand Prix'i üçüncü sırada tamamlamıştı. - İSTANBUL

Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor

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Dünya Şampiyonası, Redbull, Katar, Moto3, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor - Son Dakika


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