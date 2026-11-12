Denizli Basket, BC Prievidza'ya 86-73 mağlup olarak grup çıkma umudunu zayıflattı - Son Dakika
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Denizli Basket, BC Prievidza'ya 86-73 mağlup olarak grup çıkma umudunu zayıflattı

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Denizli Basket, BC Prievidza\'ya 86-73 mağlup olarak grup çıkma umudunu zayıflattı
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda BC Prievidza, Yukatel Denizli Basket'i 86-73 mağlup etti. Bu sonuçla 6 maç sonunda 2 galibiyette kalan Denizli ekibi, bitime 4 maç kala rakiplerinin 2 galibiyet gerisine düşerek gruptan çıkma şansını zora soktu.

TARİHİNDE ilk kez Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda 6 maç sonunda 2 galibiyette kalırken gruptan çıkma şansını çok zora soktu.

İlk 3 haftada 2 galibiyetle başladığı grupta üst üste 3'üncü yenilgisini Slovakya'da BC Prievidza'ya 86-73 mağlup olarak alan Denizli ekibi, bitime 4 maç kala rakiplerinin 2 galibiyet gerisine düştü. Hem Basketbol Süper Ligi'nde hem Europe Cup'ta zorlu günler geçiren Denizli Basket, Avrupa'da kalan 4 maçının 3'ünü art arda evinde oynayacak.

ZAFER AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Başantrenör Zafer Aktaş, BC Prievidza yenilgisinin ardından, "Birçok oyuncumuz sakatlıkla uğraşıyor ve hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bu sebeplerden dolayı bazı oyuncularımızı hiç oynatmadık, bazılarını ise limitli kullanabildik. En sevindirici konu ise Ty Brewer'in aramıza dönmesi oldu. Şimdi en kısa sürede Denizli'ye dönüp pazar günü oynayacağımız Glint Çayırova maçına hazırlanmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA
DenizliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Basket, BC Prievidza'ya 86-73 mağlup olarak grup çıkma umudunu zayıflattı - Son Dakika
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