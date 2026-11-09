Denizli Basket deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 yenildi - Son Dakika
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Denizli Basket deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 yenildi

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Denizli Basket deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ne 97-86 yenildi
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Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 yenildi. Başantrenör Zafer Aktaş, ilk yarıdaki iyi oyunun ardından üçüncü periyotta düşen enerjinin farkı açtığını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Zafer Aktaş, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını olumlu değerlendirirken üçüncü periyotta yaşanan enerji kaybının sonucu etkilediğini söyledi. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirten Aktaş, güçlü rakiplerle karşılaştıklarını hatırlattı.

Bahçeşehir Koleji karşısında ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini ifade eden Aktaş, üçüncü çeyrekteki enerji kaybıyla rakibin farkı açtığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıda hem enerji hem de basketbol anlamında sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Üçüncü periyotta enerjimiz düşmeye başladı. Bu bölümü düşük enerjiyle oynayınca fark bir anda açıldı. Dördüncü periyotta geri gelmeye çalıştık ancak karşımızda çok güçlü ve rotasyonu geniş bir rakip vardı. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin pota altındaki etkinliğine de değinen Aktaş, Travion Williams'ın ribaundlardaki performansının kendilerine zorluk çıkardığını söyledi. Aktaş, "Travion Williams özellikle pota altında bize sorun çıkardı. Ribaundlarda çok aktifti. Brae Ivey bugün tek başına kaldı. Genç Mustafa Yılmaz'ı ona destek olması için kullanmaya çalıştık. Ancak Brae maçın sonunda oldukça yoruldu" ifadelerini kullandı.

"Bugün bir adım ileri gittik"

Son haftalarda yaşadıkları kötü dönemin ardından takımının gelişim gösterdiğini vurgulayan Aktaş, Bahçeşehir Koleji karşısındaki mücadeleyi toparlanma açısından olumlu buldu. Aktaş, "Özellikle geçirdiğimiz kötü dönemden sonra bugün bir adım ileri gittiğimizi düşünüyorum. Hem mental olarak hem de oynadığımız basketbol açısından toparlanma anlamında olumlu bir gelişme kaydettik.

Hedef maçlarımız geliyor. Ancak hafta içi yine uzak bir deplasmana, Slovakya'ya gitmek zorundayız. Oradaki karşılaşmayı oynayıp geleceğiz. Ardından içeride Çayırova maçımız var. Bu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

Yukatel Denizli Basket, Bahçeşehir Koleji karşısındaki mağlubiyetin ardından rotasını Slovakya deplasmanına çevirirken, ligdeki Çayırova Belediyesi mücadelesine de galibiyet hedefiyle hazırlanacak.

Kaynak: İHA
Zafer AktaşDenizliSporSon Dakika

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