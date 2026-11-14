Denizli Basket, düşme hattında oynayacağı maçta Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak - Son Dakika
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Denizli Basket, düşme hattında oynayacağı maçta Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak

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Denizli Basket, düşme hattında oynayacağı maçta Çayırova Belediyesi\'ni ağırlayacak
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Düşme potasındaki Yukatel Denizli Basket, yarın evinde Glint Çayırova Belediyesi'yle karşılaşacak. Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunan Denizli ekibi, FIBA Europe Cup'ta art arda 3 yenilgi aldı ve Isaiah Miles'ı yeniden kadrosuna kattı.

İLK kez mücadele ettiği FIBA Europe Cup'ta art arda 3 mağlubiyetle tur atlama şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket yarın düşme hattında yer aldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Glint Çayırova Belediyesi'yle evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde üst üste 5 yenilgi alan Denizli ekibi 7 maç sonunda 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme potasında yer alıyor. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çayırova'nın 7 haftada 2 galibiyeti var. Çayırova son 3 maçının 2'sini kazanmayı başardı.

MILES GERİ DÖNDÜ

Yukatel Denizli Basket ligde Çayırova Belediyesi maçı öncesinde geçen sezon da takımda forma giyen ABD'li uzun forvet Isaiah Miles'ı yeniden kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizli'de Süper Lig'de forma giyen 32 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 11.3 sayı, 4.1 ribaund, 1.0 asist ortalamaları yakalamıştı. Miles bu sezona İtalya'nın Cantu takımında başladı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerDenizliIsaiahSporSon Dakika

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