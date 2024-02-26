Denizli Büyükşehir Belediyesi Şemikler Mahallesi\'nde Park ve Halı Sahası Açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Şemikler Mahallesi'ne başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçireceği park ve halı sahanın açılışını yaptı. Hizmet destanları hep birlikte yazdıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Bu işin kahramanı sizsiniz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin Şemikler Mahallesi'nde yapımını tamamladığı park ve halı sahanın açılış töreni yapıldı. Park ve halı sahanın açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz eserlerin hayırlı olmasını dileyerek Başkan Zolan'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gayret ettiğini söyledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise Başkan Zolan'ın bugüne dek kente kazandırdığı park, yeşil alan ve halı sahaların sayısını takip edemeyecekleri kadar çok olduğunu belirterek, yaptığı tüm hizmetler için Başkan Zolan'a teşekkür etti.
"Bu işin kahramanı sizsiniz"
Göreve geldikleri ilk günden bu yana her ilçeye, mahalleye ve sokağa hizmet etmek için koştuklarını belirten Başkan Zolan, "Geri dönüp baktığımızda Denizli'miz bugün parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Bunu birlikte yaptık. Sizler bize güvendiniz, destek oldunuz. Bizler de bu güveni boşa çıkarmamak, başınızı öne eğdirmemek için o arzu edilen hizmetleri yapabilmek için hep beraber gayret gösterdik. Bu eserler birlikte el ele vererek yaptığımız hizmetler eğer sizler bize yetki vermemiş olsaydınız bu hizmetlerin hiçbirini yapma imkanımız yoktu. Bu işin kahramanı sizsiniz" dedi. Başta altyapı ve üstyapı olmak üzere kentte gerçekleştirdikleri hizmetleri detaylı bir şekilde anlatan Başkan Zolan, "Bizim bu şehre sevdamız, bu şehirle ilgili hayallerimiz var. Daha yapacak çok işimiz var. Birçok sıkıntıları çözdük ama daha da yapmamız gereken işlerin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik mesajı
Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu güzellikleri tek başıma yapmıyorum. El ele veriyoruz 4 bin 800 personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Bugüne kadar verdikleri destek ve gayretlerden dolayı her bir personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ım aynı güzelliği bundan sonra da bizlere yapmayı nasip etsin. Parkımız, halı sahamız, oyun alanımız Şemiklerimize, Denizlimize hayırlar getirsin. Biz biriz, bir olmak durumundayız. Ayrıya gayrıya düşmeden, hiç ayrım yapmadan, şehrin huzurunu bozmadan belediye başkanlığı yapmaya gayret ettim. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Herkesin başkanı olma konusunda gayret sarf ettim. Gönlümü, kapılarımı herkese açtım. Kimseye ön yargılı bakmadık, iteklemedik, görmezden gelmedik. El birliğiyle gayret ettik, dertleriyle dertlendik, mutlulukları paylaştık. Bugün Denizlimiz mutlu ve huzurlu bir şehir haline geldi."
Çocuklarla oynadı, penaltı atışı yaptı
Konuşmanın ardından park ve halı sahanın açılış kurdelesi dualarla kesildi. Açılışın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler park ve halı sahada incelemede bulundu. Çocuklarla bir süre parkta oynayan, minikleri salıncak ile sallayıp keyifli vakit geçiren Başkan Zolan, halı sahadan gerçekleştirilen futbol maçının başlangıç vuruşunu yaptı. Bir süre karşılaşmayı izleyen Başkan Zolan daha sonra halı sahada penaltı atışı yaptı. - DENİZLİ
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