Denizli'de 12 Yaş Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Denizli'de 12 Yaş Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Başladı

24.07.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 12 yaş kategorisinde Avrupa tenisine ev sahipliği yapıyor. Sporcular dostluk kuracak.

Tenis Avrupa (Tennis Europe) Yaz Kupası Elemelerinde 12 yaş kategorisi müsabakaları Denizli'de başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Pamukkale Tenis Kulübündeki maçlar öncesi açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Avrupa tenisinin en değerli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Turnuva boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen genç sporcuların, hem yeteneklerini sergileyeceklerini hem de spor aracılığıyla yeni dostluklar kuracaklarını aktaran Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Avrupa tenisinin genç yeteneklerini buluşturan bu organizasyonda 12 yaş erkek milli takımımızla birlikte toplam 7 Avrupa ülkesinden 21 sporcuyu ağırlıyoruz. Sporcular 4 gün sürecek bu heyecanlı mücadelede hem ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşayacak hem de centilmenlik, azim ve kararlılıkla birbirlerine örnek olacak. Bu turnuvada yer alan sporcularımız henüz 12 yaşındalar. Büyük bir disiplinle çalışıyor, ülkelerini gururla temsil ediyorlar. Bugün sahada göreceğimiz performanslar kadar gençlerimizin spora, centilmenliğe ve dostluğa kurdukları bağlılık da takdire şayan."

Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu olarak ülke genelinde yürüttükleri projelerde sporun eğitici ve birleştirici gücünü ön planda tuttuklarını anlattı.

Turnuvada gruplarını birince tamamlayan sporcular 7-10 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, denizli, Tenis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de 12 Yaş Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Arda Turan’dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
Çeşme’de her gece sular kesilecek Çeşme'de her gece sular kesilecek
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
21:57
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
21:19
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 16:18:26. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 12 Yaş Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.