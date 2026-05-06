Denizli'de Floor Curling Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
06.05.2026 01:52
Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'de 30 Nisan'da başlayacak.

Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası, 30 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dört gün boyunca sürecek müsabakalarda; 15 ilden 40 takım toplam 156 sporcu yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda gerçekleşen organizasyonlarla doludizgin devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 30 Nisan - 03 Mayıs 2026 tarihleri arasında Floor Curling Küçükler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği şampiyona, 30 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da seremoni ile start alacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek müsabakalarda; 15 ilden 40 takım toplam 156 sporcu Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırabilmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda gruplarında ilk 4 sırayı elde eden takımlar, illerini Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı, 29 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

