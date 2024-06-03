Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı

Denizli\'de Galatasaray\'ın 24. şampiyonluğu kutlandı

Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, Konvoy ile geldikleri meydanı stat gibi süsleyen taraflarda, belediye başkanına üçlü çektirdi.

03.06.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, Konvoy ile geldikleri meydanı stat gibi süsleyen taraflarda, belediye başkanına üçlü çektirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Denizli'de devam eden kutlamaların en renklisine Buldan Galatasaray Taraftar Grubu imza attı. Kentin merkezi olan Alanyazı Meydanı'nı Galatasaray ve Tür bayraklarıyla donatan taraftarlar, uzun araç konvoyu eşliğinde meydana ulaştı.

7'de 70'e her yaş grubundan taraflar, formalarıyla karıldıkları kutlamaya renk kattı. Kazanılan şampiyonluğunu hep birlikte meydana kutlayan Galatasaray taraftarları, marşlarla ve şarkılarla gönüllerince eğlendi. Şampiyonluk kutlamalarında gönüllerince eğlenen taraftarları yalnız bırakmayan Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, taraftarlara üçlü çektirdi.

Meydana kurulan sahnede söylenen şarkılara eşlik eden taraftarlar ve Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak renkli görüntüler oluşturdu. Alanda bulunan taraftarlara seslenen Başkan Orpak, "Bu yıl gerçek anlamda çok iyi mücadele ortaya koyan şampiyon Galatasaray'ımızı kutluyorum. Avrupa ve ligde bu güzide takımımıza başarılar diliyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Galatasaray, Denizli, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:57 Silahla gelip darbettiler Kiracının imdadına komşuları yetişti Silahla gelip darbettiler! Kiracının imdadına komşuları yetişti
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:43:31. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement