Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' turnuvası coşkulu finalle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' turnuvası coşkulu finalle sona erdi

Denizli\'de \'Mahallemde Maç Var\' turnuvası coşkulu finalle sona erdi
06.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 3. Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası'nda şampiyon Buldan 4 Eylül Mahallesi oldu. Final maçı ve Semicenk konseriyle 15 bin kişi coşku yaşadı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası", Atatürk Stadı'nda oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. 74 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğu Buldan 4 Eylül Mahallesi kazanırken, final gecesi Semicenk konseriyle taçlandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası final müsabakası yoğun katılımla sona erdi. Toplam 74 takımın yer aldığı turnuvanın finalinde Sarayköy Cumhuriyet Mahallesi ile Buldan 4 Eylül Mahallesi, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Buldan 4 Eylül Mahallesi rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende şampiyon takımın kupası, Yavuz Selim Köşger tarafından takdim edildi.

Yoğun ilgi gören final programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Denizli milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 15 bin futbolseverin tribünleri doldurduğu etkinlikte, final heyecanının ardından sahneye çıkan Semicenk, sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçı, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Tek Yürek" adlı şarkıyı da seslendirirken, stadyumu dolduran vatandaşlar esere alkışlarla eşlik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Semicenk, Denizli, Buldan, Futbol, Eylül, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' turnuvası coşkulu finalle sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:33:57. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' turnuvası coşkulu finalle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.