Denizli\'de \'Mahallemde Maç Var\' turnuvası coşkulu finalle sona erdi

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası", Atatürk Stadı'nda oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. 74 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğu Buldan 4 Eylül Mahallesi kazanırken, final gecesi Semicenk konseriyle taçlandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası final müsabakası yoğun katılımla sona erdi. Toplam 74 takımın yer aldığı turnuvanın finalinde Sarayköy Cumhuriyet Mahallesi ile Buldan 4 Eylül Mahallesi, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Buldan 4 Eylül Mahallesi rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende şampiyon takımın kupası, Yavuz Selim Köşger tarafından takdim edildi.

Yoğun ilgi gören final programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Denizli milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 15 bin futbolseverin tribünleri doldurduğu etkinlikte, final heyecanının ardından sahneye çıkan Semicenk, sevilen eserlerini seslendirdi. Sanatçı, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Tek Yürek" adlı şarkıyı da seslendirirken, stadyumu dolduran vatandaşlar esere alkışlarla eşlik etti. - DENİZLİ