Denizli'de Yeni Yıla Merhaba Spor Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Denizli'de Yeni Yıla Merhaba Spor Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Denizli\'de Yeni Yıla Merhaba Spor Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yeni Yıla Merhaba' spor etkinliği, yaklaşık beş yüz kadının katılımıyla gerçekleşti. Spor aktiviteleri ile dolu geçen etkinlik, katılımcılara sağlıklı bir başlangıç ve keyifli anlar sundu. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım'ın katılımıyla renklendi.

30.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni Yıla Merhaba" spor etkinliği büyük yoğun ilgi gördü. Buluşmaya akın eden kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı ve yeni yılı sağlık ve sporla karşıladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen pilates, zumba, nefes ve farkındalık, yoga ve step aerobik kurslarına katılan yaklaşık beş yüz kadın Yeni Yıla Merhaba Spor Etkinliği'nde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayhan Aşevi'nde gerçekleşen etkinlik, yoğun ilgi gördü ve katılımcılarla dolup taştı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya da katıldı. Spor aktiviteleri sırasında müzik eşliğinde zumba ve step aerobik gibi dinamik aktivitelerle enerjik bir atmosfer oluştu. Daha sakin bir deneyim tercih edenler pilates, yoga ve nefes farkındalık çalışmalarına katıldı. Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklerde, katılımcılar keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Dört saat süren etkinlikte her yaş grubundan vatandaş bir araya gelirken, keyif dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik düzenlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yeni etkinlikler için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.

Mutlu şehir Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde mutlu şehir Denizli anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Başkanvekili Marım, "Yeni yıla sağlıklı, dinç ve mutlu bir başlangıç yapmak hepimizin ortak arzusu. Bu etkinliklerle vatandaşlarımıza hem hareket, hem de farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak spor ve sağlıklı yaşamı destekleyecek organizasyonlarımız devam edecek. 2025'in tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan etkinliğe katılanlar arasında hediye çekildi, katılımcılara bisiklet, spor malzemeleri gibi hediyeler takdim edildi. Etkinlikte kadınlar pilates, zumba, nefes ve farkındalık, yoga ve step aerobik yaparken, etkinlik Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç'un mini konseri ile tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Yeni Yıla Merhaba Spor Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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