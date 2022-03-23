Denizli hentbol grup maçınlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Hentbol Küçükler Okul Sporları Grup maçlarına 18 takım katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar kapsamında 24 ile 27 Mart tarihlerinde Hentbol Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

18 takım sahaya çıkacak

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği maçlarda, bulundukları illerde başarılı olan 18 okul takımı Hasan Güngör Spor Salonunda sahaya çıkacak. Erkeklerde dokuz, kızlarda dokuz takımın oluşturacağı dört grup maçları sonunda grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. - DENİZLİ