Denizli İdman Yurdu, Mahmut Er'i Transfer Etti
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Denizli İdman Yurdu 1959, bonservisiyle Denizlispor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mahmut Er'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mahmut, geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 23 maçta 6 gol kaydetti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Denizli İdman Yurdu 1959 SK, transferde amatör ligdeki hemşehrisi Denizlispor'dan kanat oyuncusu Mahmut Er'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Mahmut, bonservisiyle Denizlispor'dan alınıp 3 yıllığına Denizli İdman Yurdu'na imza attı. Mahmut Er geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 23 maçta 6 gol atmıştı.
Kaynak: DHA
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