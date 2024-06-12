Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün bu yıl 5.'sini düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası'nda final karşılaşması yapıldı. 30 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyon takım belli olurken dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupaları takdim edildi.

12.06.2024 14:43
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün bu yıl 5.'sini düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası'nda final karşılaşması yapıldı. 30 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyon takım belli olurken dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupaları takdim edildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün, bölgede faaliyet gösteren firmalardaki çalışanların iş stresinden uzaklaşmasını sağlamak ve firmalar arası iletişimin artırılması amacıyla düzenlendiği Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın bu yıl 5.'si gerçekleştirildi. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen, 30 takımda 138 sporcunun yer aldığı ve 3 hafta süren turnuvada finalistler belirlendi. DOSTEK Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmasında Bahar Tekstil takımı ve Akürün Tekstil A takımı şampiyonluk için yarıştı. Final müsabakası ve ödül törenine; Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Masa Tenisi İl Temsilcisi Erkan Doğan, Denizli OSB Bölge Müdürü Spor Komitesi Başkanı Ahmet Taş, firma yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Turnuvanın şampiyonu belli oldu

Kıyasıya geçen turnuvanın finalinde Bahar Tekstil ve Akürün Tekstil A takımları karşı karşıya geldi. Heyecanın hat safhada olduğu karşılaşmada 3-0'lık skorla turnuvanın şampiyonu Bahar Tekstil oldu. Masa Tenisi Turnuvası'nın 2.'si Akürün Tekstil A takımı, 3.'sü Veritas Tekstil ve 4.'sü OSB Müdürlüğü A Takımı oldu. 5. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın en centilmeni Sarıoğlu Tekstil takımı olurken, turnuvanın en centilmen kadın sporcusu ödülünü Chakra Mağazacılık takımından İrem Çiftçi aldı. En centilmen erkek sporcu ise Nesa Tekstil takımından Hakan Tur oldu. Turnuvanın centilmenleri ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Final müsabakasının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvaya sağladığı katkılardan dolayı; Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Masa Tenisi İl Temsilcisi Erkan Doğan, Masa Tenisi Federasyonu Uluslararası Hakemi Musa Güner ve turnuvada yer alan hakemlere, dereceye giren takımlara ve sporculara Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından hediye ve ödülleri takdim edildi.

Klasman Grubu kazananları ödüllerine kavuştu

Turnuvada büyük bir başarı sağlayarak dereceye giren takımlara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. İlk olarak Klasman Grubu'nun kazananları ödüllendirildi. Klasman Grubu'nun dördüncüsü Tan Tekstil B takımı olurken, üçüncülüğü Chakra Mağazacılık kazandı. Grubun ikinciliğine yerleşen takım ise OSB Müdürlüğü B takımı oldu. 3 haftalık turnuva serüveninde Klasman Grubu'nun birinciliği kazanan takım Akürün B takımı olurken kazanan takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Ahmet Taş: "Bölgemize spor salonu kazandıracağız"

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Bölgemizde bulunan firmalarda çalışanların birbiriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlamak ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası tatlı bir rekabet ortamında, centilmenlik içerisinde tamamlandı. Bu turnuvayı yaparken turnuvamız boyunca desteklerini bizlerden esirgemeyen; Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze, turnuvada görev alan hakemlerimize, takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizde spor faaliyetlerini oldukça önemiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bölgemize seyircilerimizin yoğun bir şekilde katılım sağlayabileceği, firmalarımızla birlikte spor etkinliklerini arttırarak faklı branşlarda turnuvalar düzenleyebileceğimiz bir spor salonu kazandıracağız. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Ömer İlman: "Sporun tabana yayılması, yaygınlaştırılması için bu tür faaliyetler çok önemli"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Organize Sanayi Bölgesinin spor faaliyetlerinin içerisinde olmasını önemsediklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Sporun tabana yayılması, yaygınlaştırılması için bu tür faaliyetler çok önemli. Günümüzde sporun birleştirici bir güç olduğunu, sağlığın en temel şartlarından olduğunu hepimiz biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde yapılan futbol turnuvaları, masa tenisi turnuvaları geleneksel hal aldı. Bunun ilerleyen zamanlarda daha ileriye götürmek için Organize Sanayi Bölgesi müdürü ve yönetim kuruluyla görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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