Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi

04.03.2022 17:26
Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği karşılaşmalarında il 2'İncisi olan Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Denizli'yi 28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Uşak ilinde yapılan Ortaokul Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarında temsil etti. Grup maçlarında karşılaştığı Muğla Bodrum Ortaokulu'nu 75 – 54, Uşak Bedriye Kadir Uysal Ortaokulu 61 - 22 ve Balıkesir Yarış Ortaokulu ise 69 – 48 mağlup eden Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ile birlikte direk yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımının da birincilik için mücadele edeceği Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finalleri 22 - 25 Mart tarihlerinde Aydın ilinde yapılacak. - DENİZLİ

Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi
Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi

YORUMLAR
500
Güreşçi Bozbağ Türkiye Şampiyonu oldu Güreşçi Bozbağ Türkiye Şampiyonu oldu Kahramanmaraş'ta 'kadın ve çocuk' söyleşi etkinliği Kahramanmaraş'ta 'kadın ve çocuk' söyleşi etkinliği

basketbol, Denizli, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement