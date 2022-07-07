Denizlili Mehmet Ali, Bulgaristan'da dünya 3.'sü oldu - Son Dakika
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Denizlili Mehmet Ali, Bulgaristan'da dünya 3.'sü oldu

07.07.2022 14:01
Denizlili Mehmet Ali, Bulgaristan'da dünya 3.'sü oldu

Denizlili sporcu Mehmet Ali Bulut, Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan Dünya Kyokushin Birliği (KWU) U21 Dünya Kupası Şampiyonasında 3'üncü oldu.

Denizlili sporcu Mehmet Ali Bulut, Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan Dünya Kyokushin Birliği (KWU) U21 Dünya Kupası Şampiyonasında 3'üncü oldu.

Denizlili genç sporcu Mehmet Ali Bulut, 03 – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna kentinde devam eden Dünya Kyokushin Birliği (KWU) U21 Dünya Kupası Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu. Başarılı sporcu Bulut, Kyokushin yarışmasında KWU takımlarında güçlü rakipleri karşısında büyük başarı elde etti. Denizlili sporcu Bulut, sevenleri tarafından tebrik edildi. Sporcu Bulut, "Biz inandık ve ne yapmamız gerekiyorsa fazlasıyla yaptık ve başardık. Bundan sonra daha fazlasını da yapmak için elimizden gelen gayretin bir fazlasıyla çalışacağız ve daha iyilerini yapacağız. Desteklerinden dolayı antrenörlerimize ve arkadaşlarıma, aile çok teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ali Bulut, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili Mehmet Ali, Bulgaristan'da dünya 3.'sü oldu - Son Dakika

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