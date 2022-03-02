Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta

02.03.2022 13:15
Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta

Kadın futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından olan ve 4 yıldır milli formayı giyen Denizlili Mesude Alayont, son şampiyon Beşiktaş'a transfer oldu.

Kadın futbolunun gelecekteki yıldız adaylarından olan ve 4 yıldır milli formayı giyen Denizlili Mesude Alayont, son şampiyon Beşiktaş'a transfer oldu. Denizli'de futbol hayatına başlayan ve 3 sezondur Süper Lig ekibi Kocaeli FK'de forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız, kulüp kariyerinde çıktığı 70 maçta 92 gol attı.

7 yıl önce Denizli'de abisiyle futbol oynarken futbola merak salan ve ardından okuldaki beden eğitimi öğretmeni İbrahim Enli, tarafından futbola yönlendirilen Mesude Alayont, kısa sürede başarı merdivenlerini tırmandı. Denizli'de 4 yıl forma giydikten sonra, 3 yıl önce Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Bayan FK'ya transfer olan Alayont, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Milli Takıma seçilen ve forma giydiği 30 maçta 16 kez fileleri havalandıran Mesude, kulüp kariyerinde ise çıktığı 70 maçta 92 gol attı. Aynı zamanda milli takımda da kaptanlık yapan ve sezon başında Süper Lig'in kurulmasıyla birlikte büyük takımlarında radarına takılan genç yıldız; kararını son şampiyon Beşiktaş'tan yana kullandı ve devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı.

"İstediğimiz sürece bizim yapacağımız hiçbir şey yok"

Futbola sokak aralarında başladığını ifade eden 18 yaşındaki yıldız oyuncu, "Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Küçüklüğümde sokak aralarında abimle sürekli futbol oynardım. Hocalarımın yönlendirmesi ile futbola başladım ve bugünlere geldim. Şu anda sadece Beşiktaş'a odaklandım. Sezon sonunda şampiyon olmak ve Şampiyonlar Liginde mücadele etmek istiyorum. Ülkemizde kadınların futbol oynaması biraz garip karşılanıyor ama ilerleyen yıllarda çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Futbol erkek sporu olarak görülüyor ancak istediğimiz sürece bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Futbola meraklı ve hevesli arkadaşlarım inandıkları yolda devam etsinler" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta
Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta
Denizlili Mesude Alayont, Beşiktaş'ta

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Kaynak: İHA

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