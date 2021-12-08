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Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı

08.12.2021 23:02
Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Dr. Samim Gök başkanlığında 26 Mayıs 1966'da kurulan yeşil-siyahlı kulübün yıl dönümü dolayısıyla Merkezefendi ilçesindeki bir otelde program düzenlendi.

Burada konuşan kulüp başkanı Mehmet Uz, futbol aşığı büyüklerinin zorluklar altında diktiği çınar olan Denizlispor'un bugün 55 yaşında olduğunu söyledi.

Denizlispor'un geride kalan yarım asırlık sürede Türk futboluna büyük hizmetler verdiğini belirten Uz, "Takımımız Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme şansını yaşadı. Kurulduğu günden itibaren "fair play" davranışına uygun şekilde mücadelesini sürdüren kulübümüze hizmetkar olmak için göreve geldik. Bu bayrağı bizden sonrakilere de daha yukarılarda olmak şartıyla teslim edeceğiz. Türk futboluna hizmet edecek gençler yetiştirmek ana hedeflerimizden birisidir." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, takımın kurulduğu günden bugüne kadar emek ve destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Zolan, sporun aslında geleceği emanet edecekleri gençliğe çok büyük yön veren bir dal olduğunu belirterek, "Spor aslında bir disiplin, kurullar bütünüdür. Sporda kaybetmek, kazanmak ve düştüğün zaman kalkmasını bilmek vardır. Aslında hem ruhen hem de bedenen sizi geleceğe hazırlar. Onun için Denizli'deki sporun lokomotifi de Denizlispor'dur. Bugüne kadar takımımız göz kamaştıran başarılar almıştır." dedi.

Gecede satışa çıkartılan Denizlispor formalarını satın alan katılımcılar takıma destek verdi.

Çoşkun Sabah'ın sahne aldığı etkinliğe, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer ve diğer davetliler katıldı.???????

Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika Spor


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