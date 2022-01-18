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Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

18.01.2022 17:54
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Ligin 22. Haftasında Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, bugün Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Kendi evinde çıktığı son maçta yenilerek 19 puan ile 18. sırada yer alan Denizlispor, Ankaragücü maçı ile üst sıralara çıkmayı planlıyor. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

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MKE Ankaragücü, Denizlispor, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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