Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.10.2022 12:11
Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Boluspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi. Sakatlıkları bulunan Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen Boluspor maçında forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekip, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek oradan karayolu ile Bolu'ya geçecek. Yarın Bolu'da son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak olan Denizlispor, 3 puanla tanışmak istiyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor'da Ömer sustu Denizlispor'da Ömer sustu Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz
Kaynak: İHA

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement