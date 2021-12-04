Denizlispor, Bursaspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'de yarın Bursaspor'u konuk edecek Altaş Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bursaspor müsabakası için son çalışmasını Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapan yeşil-siyahlı futbolcular kampa girdi.
Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik, Muhammed Eren Kıryolcu ve Veton Tusha forma giyemeyecek.
Yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Altaş Denizlispor-Bursaspor müsabakasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.
Öte yandan Denizlispor Kulübü, Muğdat Çelik'in İstanbul'da ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatları olduğu, operasyonların başarılı geçtiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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