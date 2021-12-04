Denizlispor, Bursaspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'de yarın Bursaspor'u konuk edecek Altaş Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'de yarın Bursaspor'u konuk edecek Altaş Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor müsabakası için son çalışmasını Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapan yeşil-siyahlı futbolcular kampa girdi. Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik, Muhammed Eren Kıryolcu ve Veton Tusha forma giyemeyecek. Yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Altaş Denizlispor-Bursaspor müsabakasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak. Öte yandan Denizlispor Kulübü, Muğdat Çelik'in İstanbul'da ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatları olduğu, operasyonların başarılı geçtiğini açıkladı.

Son Dakika

Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu