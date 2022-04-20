Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor

20.04.2022 11:14
Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, İstanbulspor galibiyetiyle uzun süre sonra düşme hattının dışına çıktıklarını belirterek, "Son 5 haftaya daha mutlu ve umutlu olarak giriyoruz.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, İstanbulspor galibiyetiyle uzun süre sonra düşme hattının dışına çıktıklarını belirterek, "Son 5 haftaya daha mutlu ve umutlu olarak giriyoruz. İstanbulspor maçında takımımıza 90 dakika destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Toto 1.Ligin 33.haftasında oynadıkları İstanbulspor maçında alınan 3 puanın, ligde kalma yolunda büyük bir engelin kayıpsız aşıldığı anlamına geldiğini ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Maça çok iyi başladık. Maçın başlarında iki topumuz direkten dönerken, galibiyet golünü de bulduk. Daha sonra rakibimiz iki defa öne geçti. Özellikle ikinci yarıda hocamızın oyuna müdahalesi, oyuncularımızın kazanma hırsı ve ortaya konulan mücadeleyle maçı kazanmayı başardık. Play-off hattında bulunan ve Süper Lig hesapları yapan İstanbulspor'a karşı alınan bu galibiyet bizi biraz daha rahatlattı. Son 2 haftayı 6 puanla kapattığımız için çok mutluyuz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızı kutluyorum. Hafta içi gündüz maçı ve yağışlı bir hava olmasına rağmen takımımızı yalnız bırakmayarak tribünlerdeki yerini alan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Deplasmanda alınacak her puan çok önemli"

Bursaspor'la 23 Nisan 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak iyice rahatlamak istediklerini ifade eden Mehmet Uz, "Bulunduğumuz konum itibariyle özellikle deplasmanda alınacak her puanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçtan da istediğimizi alarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

Öte yandan Yeşil Siyahlılar bugün Haluk Ulusoy Tesislerinde, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilecek idmanın ardından 21 Nisan 2022 Perşembe günü öğle saatlerinde Bursa'ya hareket edecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor
Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor

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Denizlispor'dan muhteşem dönüş Denizlispor'dan muhteşem dönüş İstanbulspor: 4-3 İstanbulspor: 4-3

İstanbulspor, Denizlispor, Bursaspor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Bursaspor maçına umutla hazırlanıyor - Son Dakika


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