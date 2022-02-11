Denizlispor çıkış peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altaş Denizlispor yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Aissati ve Darri görev yapamayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal hafta içinde Trabzonspor'a karşı pozitif bir futbol sergilediklerini belirterek, "Adanaspor deplasmanları zorlu geçer. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Bu maçı kazanıp çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

- Denizli