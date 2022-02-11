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Denizlispor çıkış peşinde - Son Dakika

Denizlispor çıkış peşinde

11.02.2022 11:05
Denizlispor çıkış peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altaş Denizlispor yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Süper Lig lideri Trabzonspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Altaş Denizlispor yarın Adanaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Aissati ve Darri görev yapamayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal hafta içinde Trabzonspor'a karşı pozitif bir futbol sergilediklerini belirterek, "Adanaspor deplasmanları zorlu geçer. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Bu maçı kazanıp çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.


- Denizli
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Trabzonspor, Denizlispor, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor çıkış peşinde - Son Dakika Spor


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