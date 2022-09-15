Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor - Son Dakika
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Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor

15.09.2022 11:41
Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakkal, "Tranfseri açamadık. Elimizdeki kadro bu. Mücadele ediyoruz. İstenilen sonuçları alamadık ama sabır istiyoruz. Bu tablo değişecek. Bizim de kazanacağımız zamanlar gelecek. Birlik beraberlik olma zamanı. Herkesin şu an çok desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Geçen sene takımı ligde tuttuklarını ve bu sene Denizlispor'un yolunun değişik olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Endişe etmeyin, asla pes etmeyeceğiz. Çalışıp mutlaka iyi yerlere geleceğiz. Takım, üzerindeki kazanamama psikolojisini de atacak. Şimdiki Denizlispor'un yolu transfer tahtasını açma ve şirketleşmedir. Yönetim de biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunlar olmazsa zaten ilerisi karanlık olur" diye konuştu.

AISSATI VE LOPES'DE SORUN OLDUHiçbir futbolcunun alacağı olmadığını söyleyen Bakkal, transfer döneminde sadece ayrılıp geri dönmeyen Aissati ve Lopes'de sorun yaşandığını kaydetti. Bakkal, "Bu iki oyuncumuz Denizlispor'da oynamak istemiyor. Yapacak bir şey yok. İkna yoluna gidiyoruz ama olmuyor. Önümüze bakacağız" dedi.

Bakkal ayrıca, alt yapıdan 10 oyuncuyu da A takıma kazandırdıklarını söyledi. Mesut Bakkal, Gençlerbirği maçının ise mutlaka kazanılması gerektiğini sözlerine ekledi.


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Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor - Son Dakika
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