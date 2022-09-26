Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek - Son Dakika
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Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek

26.09.2022 11:24
Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 hafta sonunda 2 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 hafta sonunda 2 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'a sahip çıktı. Kötü gidişatı masaya yatıran Mehmet Uz, "Lige iyi başlayamasak da biz iyi bir takımız. Transfer yasağı nedeniyle kadromuza takviyeler yapamadık, bu zor bir durum. Hocamızın kadroda hamle şansı az, bunun da farkındayız. Biz Mesut Bakkal hocamıza inanıyoruz. Eleştiriler mutlaka olacak ama biz yolumuza bakacağız. Mesut hocamıza olan güvenimizi kendisine de ilettik. Herkes işine odaklanmalı. Mutlaka kötü günler geride kalacaktır" diye konuştu.

Denizlispor milli aranın ardından bu hafta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.


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Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek - Son Dakika
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