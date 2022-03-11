Denizlispor'da hedef üst sıralar - Son Dakika
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Denizlispor'da hedef üst sıralar

11.03.2022 19:08
Denizlispor'da hedef üst sıralar

A. Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla ligdeki hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.

A. Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla ligdeki hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.

Son maçlarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkma umutlarını güçlendiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bu haftayı bay atlayan yeşil siyahlı ekibin antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Ligde 30 puanla 16. sırada yer alan Denizlispor, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. - DENİZLİ

Denizlispor'da hedef üst sıralar
Denizlispor'da hedef üst sıralar
Denizlispor'da hedef üst sıralar
Denizlispor'da hedef üst sıralar

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Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizlispor'da hedef üst sıralar - Son Dakika
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