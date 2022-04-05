Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı

05.04.2022 11:41
Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle kurtuluş hattıyla arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 1 puana indiren Altaş Denizlispor, Mesut Bakkal teknik direktörlük görevine geldikten sonra yükselişe geçti.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle kurtuluş hattıyla arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 1 puana indiren Altaş Denizlispor, Mesut Bakkal teknik direktörlük görevine geldikten sonra yükselişe geçti. Kulüpte daha önce uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Mesut Bakkal takım düşme hattındayken yuvaya döndükten sonra 7 maça çıkan Denizlispor, 14 puan topladı.

Yeşil-siyahlı ekip Bakkal'la maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Bakkal'dan önce gol sıkıntısı çeken Denizlispor, son 7 maçta 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Denizli'de bu sezon Mesut Bakkal'dan önce Veli Acar, Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke teknik adam olarak görev yapmıştı. Son olarak en yakın rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yenerek moral tazeleyen Denizlispor, bu hafta pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek.


- Denizli
YORUMLAR
500
Menemenspor'u rakipleri üzdü Menemenspor'u rakipleri üzdü Kocaelispor düşme hattına geriledi Kocaelispor düşme hattına geriledi

Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor'da Mesut Bakkal farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement