Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği

18.06.2022 13:12
Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon yeşil-siyahlı formayla attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken gurbetçi santrfora Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer'in yüksek bir bonservis teklifi sunulması halinde satılabileceği ifade edildi. Sosyal medya hesaplarında oynadığı kulüp ismi konusunda, "Yükleniyor" ifadesini kullanan Ömer Şişmanoğlu'nun yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


YORUMLAR
500
Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son
Kaynak: DHA

Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 13:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement