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Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var - Son Dakika

Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var

31.12.2021 13:35

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Uz, takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaleci Abdulkadir Sünger'in performansından memnun olduklarını dile getiren Uz, sporcunun Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Daha önce, altyapıdan çıkacak oyuncularla yollarına devam edeceklerini söylediklerini vurgulayan Uz, bunun ilk göstergesini Galatasaray maçında gördüklerini ve krizden bir futbolcu kazandıklarını anlattı.

Kulübün transfer yasağına ilişkin görüşlerini dile getiren Uz, şöyle konuştu:

"Transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var. 12 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemi öncesi, transfer yasağını kaldırabilecek birileri varsa görevi hemen devretmeye hazırız. Bunu görevden kaçtığımız için değil, Denizlispor Kulübünün bu çıkmazdan bir an önce kurtulması ve yoluna daha emin adımlarla devam etmesi için yapmaya hazırız. Kişiler ve yönetimler gelip geçicidir. Bizden önce onlarca başkan, yüzlerce yönetici buraya hizmet verdi. Bizde bu zincirin sadece bir halkasıyız.

Ancak ortada çok ciddi bir gerçek var. 12 Ocak 2022'ye kadar önceden gelen tüm futbolcular yasak listesine girecek. Bu rakam sadece yabancı oyuncularda 88 milyon liradır. Yaklaşık 12 milyon lira da ayrı olan yasaklar var. Toplamda 100 milyon liraya yakın transfer yasağımız var."

Kulübün şu anda yaklaşık 153 milyon lira borcu olduğunu hatırlatan Uz, bunun sadece 6 milyon 577 bin lirasının kendi dönemlerine ait olduğunu, 78 milyon 615 bin 704 liranın ise ağustosta bilanço ile yeni yönetime devredildiğini kaydetti.

Bazı internet sitelerinde borçla ilgili farklı bilgilerin yer aldığını aktaran Uz, "Pandemi indirimlerinin iptali nedeni ile gelen 640 bin 700 avro ve 1 milyon 966 bin 891 lira, fesih tazminatları ve para cezalarından gelen 3 milyon 201 bin 655 avro, fesih tazminatları ve para cezalarından gelen 22 bin 500 dolar, 30 milyon lira da kur farklarından gelen borcumuz vardır. Sanki borcu 78 milyon lira olarak almışız ve 153 milyon liraya çıkarmışız şeklinde haberler yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz şeffaf şekilde bunu sizinle paylaşmak istedik." diye konuştu.

Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var
Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var
Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var

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Denizlispor, Mehmet Uz, Spor Toto, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor'da transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var - Son Dakika
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