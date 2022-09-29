Denizlispor eksik ama hazır - Son Dakika
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Denizlispor eksik ama hazır

29.09.2022 12:53
Denizlispor eksik ama hazır

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilerek puan tablosunda dibe demir atan Altaş Denizlispor, önemli eksiklerle hazırlandığı Erzurumspor FK deplasmanında ilki başarmak istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilerek puan tablosunda dibe demir atan Altaş Denizlispor, önemli eksiklerle hazırlandığı Erzurumspor FK deplasmanında ilki başarmak istiyor.

Milli arada iyi çalışma fırsatı bulduklarını belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Sezona iyi başlayamamıştık. Özellikle yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle ideal bir kadro oluşturma konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kadro darlığı dolayısıyla hem maç içinde hamle şansımız hem de rotasyon yapma imkanımız çok kısıtlı. Erzurumspor deplasmanında Djedje ve Kevin Mayi sakatlıklarının sürmesi dolayısıyla forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan ve tedavisi süren Özer Özdemir'in durumu maç günü netlik kazanacak" dedi.

Bakkal, "Bundan önceki haftalarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi biraz daha üst seviyelere çıkarır ve bireysel hataları minimuma indirirsek, istediğimiz puan ya da puanlarla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde her puanın büyük önemi var. Erzurum deplasmanında elimizden geleni sahaya yansıtmak ve puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.


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Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor eksik ama hazır - Son Dakika

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