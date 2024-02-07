Denizlispor, Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Denizlispor, Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak. Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki takım, Haluk Ulusoy Tesislerinde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Kemal Çetinkaya takımla birlikte çalışmalara başlarken, Berkant Gündem ise ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

07.02.2024 14:27
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Denizlispor, Erzincanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak. Bu sabah teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde toplanan takım, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemal Çetinkaya takımla birlikte çalışmalara başlarken, Berkant Gündem takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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