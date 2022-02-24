Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak

24.02.2022 12:04
Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu galibiyetiyle nefes almasına rağmen geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a 5-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Altaş Denizlispor, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu galibiyetiyle nefes almasına rağmen geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a 5-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Altaş Denizlispor, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Okan ve Muğdat forma giyemeycek.

Bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi. Ligde 24 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, Boluspor karşılaşmasından mutlak 3 puan beklediklerini dile getirdi. Zor bir dönemde olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Artık her maç bizim adımıza final. Boluspor maçını kazanıp seri yakalamalıyız. Ben takımıma inanıyorum" dedi.


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Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor Samsunspor, Ümraniyespor maçında galip gelmeyi hedefliyor

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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