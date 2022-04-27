Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor - Son Dakika
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Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor

27.04.2022 00:58
Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Gençlerbirliği maçını kazanarak çifte bayram yapmak istediklerini söyledi.

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Gençlerbirliği maçını kazanarak çifte bayram yapmak istediklerini söyledi. Hafta sonundaki maçta en büyük güçlerinin her zamanki gibi taraftar desteği olacağını belirten Uz, "Bu maçı kazandığımız taktirde hedefimize iyice yaklaşmış olacağız. Tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz" dedi.

Spor Toto 1.Ligin 34.haftasında Bursaspor'a deplasmanda mağlup olarak 2 maçlık galibiyet serisine son veren Yeşil siyahlılarda, gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi. Teknik direktör Mesut Bakkal ile yakaladıkları başarı ivmesinin sürdüğünü belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Keçiörengücü ve İstanbulspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladık. Bursaspor deplasmanında beklemediğimiz bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattık. Bu mağlubiyet bizi üzdü ancak yolumuzdan alıkoyamayacak. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz" dedi.

Gençlerbirliği ve Menemenspor'la üst üste kendi sahalarında oynayacaklarını, bu maçlarda çıkacak sonuçların büyük ölçüde lig sonundaki durumlarını belirleyeceğini ifade eden Uz, "Hafta sonunda oynayacağımız Gençlerbirliği maçını kazandığımız taktirde 40 puan barajını aşacak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Böyle kritik dönemlerde tribünleri dolduran taraftarlarımızın desteği takımımıza büyük katkı sağlamıştır. Bu hafta da öyle olacağına inancım sonsuz" diye konuştu.

Gençlerbirliği maçında karşılaşmada takıma destek vermek isteyen tüm öğrencilerin bilet giderlerinin kulüp tarafından karşılanacağını belirten Uz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz Denizlispor logolu Passolig kartı ve öğrenci kimlik belgesi ile stadımızın önündeki gişelerden biletlerini ücretsiz yükletebilirler. Bu maçta gençlerimizin enerjisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bugüne kadar zorlukları nasıl birlikte aştıysak, yine birlikte aşacağız. Ramazan Bayramı öncesi oynayacağımız bu maçı kazanarak çifte bayram yapmak istiyoruz" - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor - Son Dakika


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