Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

22.03.2022 17:48

- Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kocaelispor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

- Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ - Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kocaelispor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Denizlispor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp ayak tenisi, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Geçtiğimiz haftayı bay atlayan Denizlispor'da sakatların iyileşmesiyle eksik bulunmuyor. Takımda morallerin üst seviyede olduğu ve antrenmanların neşeli geçerek çalışmaların daha da arttığı görülen yeşil-siyahlı ekip, Kocaelispor maçında puanlar alarak küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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