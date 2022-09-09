Denizlispor siftah arıyor - Son Dakika
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Denizlispor siftah arıyor

09.09.2022 10:48
Denizlispor siftah arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Altaş Denizlispor, yarın Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Altaş Denizlispor, yarın Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ozan Ergün görev yapacak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Djedje ve Hakan Çinemre kadroda yer almadı.Teknik direktör Mesut Bakkal, Sakarya'ya mutlak galibiyet için gittiklerini belirtirken, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bu maç bizim için milat olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ancak takımıma inanıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Denizlispor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor siftah arıyor - Son Dakika

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