1 mağlup etti.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Metin Ekren
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ramazan Karakurt (Alihan Kalkan dk.78), Muhammet Özkal, Mehmet Eren Sıngın (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 82), Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke (Deniz Kodal dk. 45), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Alaattin Öner, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan
Somaspor: Yağızcan Akyürek, Mahmut Şat, Mücahit Aslan (Mert Kuyucu dk. 90), Kenan Fakılı(Murat Şevik dk. 90), Erkan Şentürk (Ceyhun Çoban dk. 46), Yunus Emre Dursun, Ahmet Hakan Demirli (Cemil Devrim dk. 83), Erdem Aygül (Hakan Öztürk dk. 46), Yiğit Utku Gök, Rıdvan Dönmez, Abdulkadir Öksüz
Goller: Ramazan Karakurt (dk. 20), Gökhan Süzen (dk. 85) (Denizlispor), Ceyhun Çoban (dk. 46) (Somaspor)
Kırmızı kartlar: Alaattin Öner (dk.77) (Denizlispor) Hakan Öztürk (dk. 69) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ramazan Karakurt, Gökhan Süzen (Denizlispor) Ceyhun Çoban (Somaspor) - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizlispor, Somaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
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